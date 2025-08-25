Начальника поезда избила группа неизвестных

Начальника поезда Куйбышевской железной дороги доставили в больницу в Нижнем Новгороде, сообщает РИА Новости со ссылкой на нижегородскую трудовую инспекцию.

Инцидент, по предварительной информации, случился в воскресенье в 16 часов: на начальника поезда во время движения напали неизвестные, жестоко его избили. Пострадавший был доставлен в больницу в Нижнем Новгороде со множественными ушибами лица и головы.

Подробности инцидента устанавливает трудовая инспекция Нижегородской области, выясняются причины случившегося и обстоятельства ЧП.