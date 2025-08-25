Суд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве генерала Москалика

Суд оставил под стражей до 6 октября Василия Графского — фигуранта дела об убийстве генерал-лейтенанта Ярослава Москалика.

Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу Саратовского областного суда.

Ранее под Саратовом сотрудники ФСБ задержали соучастника убийства генерала Москалика. В ходе допроса он заявил, что ему в мессенджере написал сотрудник украинских спецслужб и завербовал его. Задержанный сообщил, что следил за российскими военными и другими объектами. Также он сознался в соучастии в убийстве Москалика.