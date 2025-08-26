Журналистка «Дождя»* обжаловала заочный арест за фейки об армии

Журналистка «Дождя» (признан Минюстом иноагентом и нежелательной в РФ организацией) Анна Монгайт (признана в РФ иностранным агентом), которая обвиняется в распространении фейков о Вооруженных силах РФ, обжаловала свой заочный арест.

© Газета.Ru

Об этом сообщается в картотеке Пресненского суда Москвы.

«Зарегистрирована апелляционная жалоба Монгайт А.В.», — указано в картотеке.

26 августа стало известно, что Монгайт заочно арестовали по делу о публичном распространении ложной информации о действиях российских военных (статья 207.3 УК РФ) и объявили в международный розыск. Журналистке грозит до 10 лет лишения свободы.

Поводом для возбуждения дела стали публикации в Telegram-канале Монгайт, в том числе пост об ударе по Спасо-Преображенскому собору в Одессе на Украине.

Согласно документам, в розыск журналистку объявили 6 августа. Известно, что в 2022 году Монгайт выехала в Азербайджан и сейчас находится за пределами Российской Федерации.

Также следователи начали проверку на причастность Монгайт к другим преступлениям.