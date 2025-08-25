Спасатели в Киргизии прекратили поиски российской альпинистки Натальи Наговициной. Об этом 25 августа заявил начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков, передает ТАСС.

«Да, мы закрыли работы сегодня. Мы хотели долететь туда на еврокоптере (на вертолете. — Прим. ред.), но [подходящей] погоды нет», — сказал Греков.

По его словам, спасателям точно известно местонахождение альпинистки, но они не могут подтвердить ее гибель.

Российская альпинистка Наталья Наговицина с 12 августа находится на небольшой площадке на высоте около 7200 метров пика Победы в Киргизии. Она не смогла продолжать спуск из-за сломанной ноги. Ниже по склону, в нескольких сотнях метров от Натальи, находится тело итальянского альпиниста, который погиб, пытаясь оказать ей помощь после получения травмы.

Как писала «Парламентская газета», спасатели несколько раз пытались добраться до нее, однако поисково-спасательные операции приходилось отложить из-за плохих погодных условий. Планировалось, что сегодня специальный беспилотник подлетит к Наговициной и убедится, что она подает признаки жизни. Однако погодные условия так и не улучшились.