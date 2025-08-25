Поиски альпинистки Наговициной прекращены

Специалисты завершили работы на пике Победы в Киргизии, рассказал начальник базового лагеря «Южный Иныльчек» Дмитрий Греков. Об этом пишет ТАСС.

Россиянка Наталья Наговицина 12 августа сломала ногу во время восхождения на пик Победы, утратила возможность спуститься в базовый лагерь. Напарники предприняли попытку ее спасти, но она оказалась неудачной.

В дальнейшем к операции подключились профессиональные спасатели, военные, но все попытки также оказались безуспешными. В ходе операции погиб итальянский альпинист. Кроме того, при жесткой посадке вертолета, отправленного за экстремалкой, два человека получили травмы.

«Да, мы закрыли работы сегодня. Мы хотели долететь туда на еврокоптере [вертолете Airbus Helicopters H125], но [подходящей] погоды нет», — отметил Греков.

По его словам, спасатели обладают точной информацией о местонахождении Наговициной и не могут объявить ее погибшей.

«Мы знаем, где она лежит. Добраться до нее нельзя никак, врач ее не смотрел», — уточнил начальник лагеря.

Греков констатировал, что шансы на выживание россиянки в тяжелых условиях высокогорья практически отсутствуют.

Ранее глава управления по работе со СМИ и населением МЧС Киргизии Адиль Чаргынов рассказал, что еврокоптер МЧС Кыргызстана дежурил в лагере два дня, ждал погодного окна, чтобы вылететь.

По его данным, в Киргизию приехали пилоты из Италии, имеющие опыт управления подобными вертолетами в условиях высокогорья, в частности в Гималаях. Их планировали задействовать для эвакуации россиянки.