Тело альпиниста, погибшего при спасении Наговициной, спустят в 2026 году

Тело альпиниста из Италии, погибшего при спасении Натальи Наговициной, спустят в 2026 году. Об этом сообщает aif.ru.

12 августа альпинистка Наталья Наговицина сломала ногу при спуске с пика Победы. Ей пытался оказать помощь итальянец Лука Синигилья, который погиб из-за отека мозга. По информации источника, тело Луки находится в более доступном месте, при этом его смогут спустить только в следующем году, если смогут найти.

«Альпинист Лука находится ниже, в более доступном месте. Опыт спуска людей с этой высоты есть. Но здесь уже зависит от семьи. Если они готовы оплатить эту экспедицию, то, может быть, в следующем году его тело эвакуируют. Но это возможно, если его найдут», — заявила директор компании, которая организовала восхождение.

Также она отметила, что тело погибшей альпинистки останется на пике Победы — эвакуация несет риски для спасателей.

