Названа возможная причина крушения самолета Air India

Авиакатастрофа с самолетом Air India могла произойти в связи с протечкой в туалете. Об этом сообщает «Bild на русском» (признано в РФ иностранным агентом).

Инцидент произошел в Индии 12 июня. Погибшими числятся 260 человек, спастись удалось лишь одному пассажиру. Изначально рассматривались версии ошибки экипажа или даже умышленных действий капитана Сумита Сабхарвала и второго пилота Клайва Кундера. Однако юрист из США Майк Эндрюс в интервью британской газете The Mirror заявил, что причиной трагедии мог стать протекающий туалет.

По его мнению, вода проникла в электронные системы, что вызвало короткое замыкание и остановку двигателей. Эндрюс основывается на показаниях четырех свидетелей и указывает, что Федеральное управление гражданской авиации США еще до аварии предупреждало о возможности попадания влаги в системы Dreamliner. Он представляет интересы семей более 90 погибших и готовит судебный иск против Boeing.

«Британский авиаэксперт Ричард Годфри в своем отчете также называет версию с протечкой наиболее вероятной. Он отмечает, что за две секунды до отключения двигателей сработала аварийная турбина, что указывает на серьезный сбой в электронике. Попытки пилотов перезапустить двигатели не увенчались успехом, и самолет вскоре рухнул на землю», — говорится в публикации.

