Альпинистка Наговицина будет числиться без вести пропавшей, пока ее не найдут
Российская альпинистка Наталья Наговицина будет числиться без вести пропавшей до того момента, пока ее тело на пике Победы не будет найдено. Об этом в комментарии "Матч ТВ" сообщил вице‑президент Федерации альпинизма России Александр Пятницын. "До того момента, как Наговицину не найдут, она будет числиться без вести пропавшей", — сказал Пятницын. 12 августа Наговицина получила перелом ноги на высоте 7000 метров и не смогла спуститься. 23 августа Telegram-канал Mash со ссылкой на заявления специалистов в этой области сообщил, что тело альпинистки пробудет на пике как минимум до весны 2026 года. В посте также отмечается, что сезон восхождений в 2025-м окончен. Уже на высоте в 6000 метров спасатели столкнулись со снежной бурей, которая не позволила продолжить поиски. В тот же день начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков сообщил, что операция по спасению Наговициной окончена.