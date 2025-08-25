Пьяный россиянин превратился в огненный шар, закурив на скамейке

В Набережных Челнах мужчина едва не сгорел заживо после неудачной попытки прикурить сигарету. Он получил тяжелейшие ожоги и был спасен случайным прохожим, хотя другие свидетели страшной картины предпочли уйти.

На кадрах, опубликованных Telegram-каналом Mash, видно, как на лавочке сидят двое мужчин. Один из них нетвердой походкой встает и уходит, а второй остается. Буквально через несколько секунд оставшийся мужчина подносит к себе огонь, чтобы закурить, и его куртка моментально вспыхивает. За мгновение пламя полностью охватывает верхнюю часть его тела.

В этот момент мимо горящего человека проезжает велосипедист-курьер, который даже не останавливается.

Когда казалось, что помощи ждать неоткуда, на выручку бросился случайный прохожий. Мужчина выбежал из-за припаркованного автомобиля, подбежал к горящему и сбил с него пламя.

По информации Mash, пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения. После того как огонь был потушен, пострадавшего госпитализировала скорая. Сейчас мужчина находится в реанимации с тяжелыми ожогами II и III степени.

