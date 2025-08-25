На острове Уайт в Британии разбился вертолет

На острове Уайт в Великобритании разбился вертолет. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на экстренные службы.

© Global look

По данным полиции Хэмпшира и острова Уайт, сообщение о происшествии поступило утром в 9:24 по местному времени. Вертолет упал в поле недалеко от дороги Шанклин-роуд возле города Вентнор.

На место прибыла команда скорой помощи, в том числе врач и специализированный парамедик, уточнили в службе воздушной скорой помощи региона.

Сколько человек находилось на борту и есть ли пострадавшие, пока не уточняли. В районе происшествия перекрыта дорога из-за большого числа автомобилей экстренных служб, полиция просит граждан по возможности обходить этот участок.