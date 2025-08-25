Планировавшие спасать Наговицину с пика Победы итальянцы улетели домой

Член Федерации альпинизма России Анна Пиунова заявила, что итальянцы, которые собирались спасти российскую альпинистку Наталью Наговицину в горах Киргизии, улетели домой.

Отмечается, что спасательные работы они закрыли.

Ранее сообщалось, что спасатели не смогли запустить дрон для поиска российской альпинистки Натальи Наговициной на пике Победы из-за погодных условий.

В Федерации альпинизма РФ прокомментировали сообщения о смерти Наговициной

До этого начальник базового лагеря «Южный Иныльчек», который находится на пике Победы, Дмитрий Греков выразил мнение, что доставить с вершины горы российскую альпинистку невозможно.