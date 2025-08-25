Курсант ВДВ признался в убийстве командира

Курсант Рязанского десантного училища Илья Казанцев взял на себя вину в убийстве своего командира, 24-летнего сержанта Ивана Селина. Он погиб 3 июня во время учебного прыжка из-за того, что стропы его основного и запасного парашютов оказались связаны. Несмотря на признание 20-летнего курсанта, родные погибшего не верят, что он действовал в одиночку, сообщает «Коммерсантъ».

Мотивом преступления, по словам Казанцева, стала личная ненависть к командиру. Он охарактеризовал сержанта Селина, ветерана СВО, как «вспыльчивого, требовательного и высокомерного», обвинив его в неуставных отношениях и рукоприкладстве.

Курсант утверждает, что продумал план заранее. По его словам, он сумел спрятаться на складе, дождался, пока все уйдут, нашел парашютную сумку Селина, связал стропы и так же незаметно покинул помещение.

«Я понял, что это мой шанс связать ему стропы», — пояснил он следователям, добавив, что рассчитывал на то, что гибель спишут на несчастный случай.

Курсант признался в содеянном в день, когда у всего взвода взяли образцы ДНК. Однако семья погибшего сомневается в его версии.

«Каким образом Казанцев мог незаметно остаться один в запертом помещении склада и так же незаметно его покинуть?» — задается вопросом адвокат родных.

Сторона потерпевших настаивает на проверке версии о халатности сотрудников склада и возможном сговоре других курсантов. Следствие удовлетворило ходатайство и намерено проверить все версии дела, которое находится на контроле военной прокуратуры.