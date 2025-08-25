Мужчина ударил ножом постояльца хостела в Москве после конфликта на бытовой почве. Об этом в понедельник, 25 августа, сообщили «Вечерней Москве» в пресс-службе столичной Росгвардии.

— Между постояльцами возник конфликт на бытовой почве, во время которого 42-летний мужчина нанёс своему оппоненту ножевое ранение в левое бедро. На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи, госпитализировавшая пострадавшего в одну из городских больниц, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов изъяли нож у злоумышленника и задержали мужчину. Для дальнейших разбирательств его доставили в ближайший отдел полиции.

Ранее силовики задержали мужчину, который нанес ножевое ранение незнакомцу в центре столицы. Злоумышленника поймали под Владимиром.