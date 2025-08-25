Домогавшийся женщин мигрант ранил ножом иностранца в трамвае

Американский гражданин получил тяжелые ножевые ранения лица, пытаясь защитить двух женщин от домогательств в дрезденском трамвае. Подозреваемый в нападении сирийский мигрант был задержан, но вскоре отпущен властями из-за недостатка доказательств, и теперь полиция разыскивает второго нападавшего.

В восточногерманском городе Дрезден американец получил ножевое ранение после столкновения с сирийским иммигрантом, который домогался женщин. Инцидент произошел рано утром в трамвае, где, по данным полиции федеральной земли Саксония, двое мужчин приставали к пассажирам.

Согласно сообщениям, 21-летний гражданин США вмешался в ситуацию и в ходе последовавшей ссоры был ранен ножом одним из других преступников. По словам представителя полиции Томаса Гайтнера, рассказавшего немецкому изданию, американец получил множественные ножевые порезы лица и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии. Фотографии с места происшествия свидетельствуют о жестокости нападения: трамвай был забрызган кровью, а на полу остались пустые бутылки из-под спиртного и окровавленные салфетки, которые другие пассажиры использовали, пытаясь остановить кровотечение у пострадавшего.

Одного из подозреваемых гражданина Сирии, известного полиции как «Маджид А», вскоре задержали на другой трамвайной остановке. Его подозревали в том, что он избил американца в трамвае. Однако, как сообщается, позже он был освобожден, несмотря на первоначальные обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений и ограблении. Томас Гайтнер подтвердил, что подозреваемый был временно арестован, но освобожден прокуратурой. Власти Дрездена заявили, что у них недостаточно доказательств его причастности непосредственно к нападению с ножом. Старший государственный обвинитель Юрген Шмидт пояснил, что, согласно оценке прокурора, «для задержания не было достаточных оснований, так как нападение с ножом не может быть приписано этому конкретному человеку».

В настоящее время полиция разыскивает второго мужчину, который, предположительно, вернулся в трамвай и нанес жертве ножевые ранения. В заявлении полиции поясняется, что расследование в отношении задержанного и пока неизвестного мужчины продолжается, в частности, по статье о нанесении тяжких телесных повреждений. Для установления всех обстоятельств произошедшего изучаются записи с камер наблюдения, установленных в трамвае. Полиция также призвала к сотрудничеству пассажиров, которые могли стать свидетелями инцидента и могут предоставить информацию.