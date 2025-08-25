В Анадыре после пожара на танкере возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело в связи с возгоранием на танкере в порту города Анадырь в Чукотском автономном округе. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что дело было возбуждено по ч. 1 ст. 216 УК РФ. Речь идет о нарушении правил безопасности при проведении работ, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью.

«Следователями <...> проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что сотрудники СК РФ также устанавливают размер причиненного пожаром ущерба. По данным ведомства, возгорание уже локализовано.

25 августа Telegram-канал Baza сообщил, что на судне «Онемен» в морском порту города Анадырь произошел пожар. В результате два человека — капитан судна и практикант — получили травмы. Врачи оценили состояние одного из пострадавших как тяжелое.

В настоящее время сотрудники профильных служб устанавливают причину возгорания. Известно, что судно перевозило бензин.