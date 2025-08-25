Погода помешала спасателям запустить дрон для поиска россиянки на пике Победы

Плохие погодные условия помешали спасателям МЧС Киргизии запустить дрон для поиска россиянки на пике Победы. Об этом рассказал РИА Новости глава управления по работе со СМИ и населением МЧС страны Адиль Чаргынов.

© landagent / Wikimedia

По его словам, они в течение нескольких дней ждали возможности запустить дрон и найти Наталью Наговицыну, чтобы убедиться, что она подает признаки жизни. Однако погода так и не позволила это сделать. Более того, по этой же причине не смог подняться в воздух и еврокоптер Airbus Helicopters H125. А прилетевшие в Киргизию итальянские пилоты, которые должны были им управлять, уже вернулсиь на родину.

23 августа было объявлено о завершении операции по спасению россиянки. Начальник базового лагеря альпинистов Дмитрий Греков отметил, что с 1955 года оттуда не удалось эвакуировать ни одного человека.

Наговицына застряла со сломанной ногой на высоте семь тысяч метров на пике Победы в Киргизии 12 августа. Попытки вызволить женщину из снежного плена уже привели к кончине альпиниста из Италии. Председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко заявил, что с пика Победы никого не эвакуируют из-за труднодоступной местности.