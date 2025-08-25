Раскрыты детали поиска пропавшего в Турции российского пловца

В Турции ищут Николая Свечникова, который пропал во время заплыва в Босфоре. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на родственницу спортсмена Алену. По ее словам, генконсульство РФ в Турции закрыто до вторника, но продолжает оказывать помощь.

Супруга пропавшего пловца сегодня прибудет в Турцию, заявила собеседница издания. По словам Алены, самолет, на котором прилетит жена Свечникова, приземлится сегодня в 13:00.

«Генконсульство РФ в Турции закрыто до вторника, но обещали помочь сегодня. Жена прилетает сегодня в 13:00, сразу поедем в консульство», — подчеркнула Алена.

Женщина предположила, что близкие пловца могут обратиться в полицию. По ее информации, турецкие правоохранительные органы обычно рассматривают заявления о пропаже только через 24 часа с момента исчезновения человека.

В МИД отреагировали на пропажу российского пловца в Турции

Ранее стало известно, что Свечников пропал без вести во время заплыва «Босфор-2025». Журналист Дмитрий Егоров сообщил, что мужчина стартовал среди первых участников, но затем его потеряли из виду. В 6,5-километровом заплыве приняли участие 3 тысячи человек. Трое подопечных Свечникова успешно финишировали, однако тренер так и не был замечен в конце дистанции. Кроме того, он не забрал свои вещи из камеры хранения.