Люди погибли на зиплайне в Самарской области

В городе Кинеле Самарской области возбуждено уголовное дело после смерти людей от падения с зиплайна.

Дело завели по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 3 статья 238 УК РФ), сообщили в СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, 23 августа 37-летние мужчина и женщина прокатились на зиплайне в Кинельском районе Самарской области. Во время спуска оборвался канат. Люди упали с большой высоты. Мужчина умер сразу, а женщина - в больнице в тот же день.

Идет следствие. Назначены экспертизы.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что молодые люди приехали из Ульяновской области. В компании с погибшими была еще одна девушка.