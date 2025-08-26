Назван годовой доход задержанного за взятки врио замгубернатора Курской области

Задержанный по делу о хищениях на строительстве оборонных сооружений в Белгородской области в 2021 году врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров, задекларировал доход в размере 1,85 млн рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Белгородской области.

Уточняется, что политик последний раз задекларировал свои доходы в 2021 году. В декларации Базаров указан собственником квартиры площадью 77,1 кв. м, а также автомобиля Toyota Camry 2018 года выпуска. Помимо этого, в пользовании у него была квартира площадью 47 кв. м.

Врио замглавы Курской области Владимира Базарова задержали 25 августа по подозрению в хищении бюджетных средств при возведении оборонительных сооружений в Белгородской области, где он раньше занимал должность вице-губернатора. Против него свидетельствовали ранее задержанные чиновники Алексей Сошников и Рустэм Зайнуллин. Точную сумму ущерба не называют: по данным ТАСС, она составляет 1 млрд рублей. При этом Telegram-каналы пишут, что речь может идти о 3 млрд рублей.