В российском порту вспыхнул сухогруз, есть пострадавшие

В морском порту города Анадырь на Чукотке произошло возгорание на сухогрузном судне «Онемен». Подробности сообщил Telegram-канал Baza.

По данным журналистов, пострадали двое — капитан судна и практикант. Известно, что состояние одного из них оценивают как тяжелое.

В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара. Известно, что сухогруз перевозил бензин.

16 августа в Саратовской области сгорела яхта для организации водных прогулок. Судно хотели перегнать в Большой порт Санкт-Петербурга, однако перед отправкой его необходимо было отремонтировать. Во время проведения работ в каюте произошло короткое замыкание, из-за которого вспыхнул пожар. Яхта загорелась за считанные минуты, при этом полностью сгорели мебель и ковры.

На борту судна находились шесть пассажиров, всем им удалось спастись.