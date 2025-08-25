Центральный детский магазин в Москве возобновил работу после ЧП

Центральный детский магазин после чрезвычайного происшествия 24 августа возобновил работу.

Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что территория на третьем этаже, где было ЧП, закрыта белым полотном. Здесь дежурит представитель охраны.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту ЧП в столичном ЦДМ.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что, по предварительным данным, ЧП произошло из-за технической неисправности оборудования. Он также подтвердил гибель человека в результате происшествия.