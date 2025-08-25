Зарезавший уборщицу екатеринбуржец оказался сумасшедшим

Суд признал невменяемым екатеринбуржца Аркадия Пискова, который в прошлом году перерезал горло тридцатилетней уборщице. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

«По итогам судебного разбирательства на основании заключения судебно-медицинской экспертизы подсудимый был признан невменяемым. Судом он был признан виновным в убийстве, но освобожден от уголовного преследования по состоянию здоровья», – прокомментировали там.

Как выяснилось, сестра убитой в свое время была замужем за Писковым, который испытывал ненависть к бывшей свояченице. В ноябре он подкараулил ее в подворотне на Эльмаше и зарезал. Сам убийца пояснил, что после запоя слышал голоса в голове. До суда он был под арестом.

Суд над Писковым шел с весны: его дважды не могли привезти на заседание. В итоге убийцу отправили в психбольницу.

«ФедералПресс» напоминает, что убитая жила в селе Косулине Белоярского района. В Екатеринбург она приехала, чтобы навестить сестру. Тело обнаружил прохожий.