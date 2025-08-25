Россияне выдумали ребенка и получили за него около ₽1 млн выплат

В Екатеринбурге семейная пара осуждена за получение более 900 тысяч рублей выплат на несуществующего ребёнка посредством подделки официальных документов. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, обоим фигурантам было предъявлено обвинение, после чего суд вынес приговор.

Мужчина 1988 года рождения и женщина 1990 года рождения признаны виновными в совершении мошенничества при получении выплат группой лиц по предварительному сговору в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ). Преступная схема была разработана ими ещё в 2016 году.

Женщина при содействии знакомого изготовила подложное свидетельство о рождении, предоставив для этого свой паспорт. Мужчина затем направил фальсифицированные документы в компетентные инстанции для оформления пособий.

Оба осуждённых полностью признали свою вину и раскаялись в содеянном. Суд назначил каждому по одному году лишения свободы. Мужчине наказание заменено на принудительные работы с удержанием 10% заработка в государственный бюджет, для женщины исполнение приговора отсрочено до достижения её действительным ребёнком четырнадцатилетнего возраста.