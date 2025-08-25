Задержан врио замгубернатора Курской области Базаров

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о задержании врио замгубернатора региона Владимира Базарова.

© Соцсети

Об этом сообщает РИА Новости.

Глава Курской области отметил, что задержание Базарова связано с его работой в Белгородской области.

Хинштейн уточнил, что в настоящий момент проходят следственные действия.

Ранее экс-заместителя губернатора Челябинской области Александра Богашова арестовали в Москве по обвинению в превышении должностных полномочий.