Задержан врио замгубернатора Курской области Базаров

Хинштейн заявил о задержании врио замгубернатора Курской области Базарова
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн заявил о задержании врио замгубернатора региона Владимира Базарова.
Об этом сообщает РИА Новости.
Глава Курской области отметил, что задержание Базарова связано с его работой в Белгородской области.
Хинштейн уточнил, что в настоящий момент проходят следственные действия.
Ранее экс-заместителя губернатора Челябинской области Александра Богашова арестовали в Москве по обвинению в превышении должностных полномочий.