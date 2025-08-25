Раскрыта крупная схема торговли персональными данными россиян

Сотрудники подразделения МВД России, специализирующегося на противодействии незаконному использованию информационно-коммуникационных технологий, пресекли работу онлайн-платформы, которую злоумышленники применяли для нелегального оборота персональных сведений граждан страны. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По имеющимся сведениям, ресурс считался одним из наиболее масштабных и востребованных в российском сегменте интернета, аккумулируя огромные объемы данных, оказавшихся в открытом доступе в результате многочисленных утечек из различных организаций. Его клиентами становились коммерческие структуры, частные детективные бюро и коллекторские компании.

В ряде случаев выявлено использование базы мошенниками, которые получали доступ к конфиденциальной информации для дальнейшего похищения денежных средств у граждан.

Пользователям предоставлялись развернутые досье, включавшие полные паспортные и анкетные сведения, адреса проживания и места работы, данные о доходах, кредитных обязательствах и множество иных уникальных характеристик. Вход в систему осуществлялся через специализированное программное обеспечение посредством веб-форм или API-интерфейса.

Цена доступа зависела от статуса клиента и объема информации, при этом ежемесячная стоимость нередко превышала миллион рублей.

Из-за высокой подписки доступ нередко перепродавался через объявления в специализированных Telegram-каналах и на теневых форумах, что многократно увеличивало риски бесконтрольного распространения персональных данных россиян. Установлено, что только на два расчетных счета компаний, подконтрольных организаторам, с декабря 2024 года поступило свыше 66 миллионов рублей. На данный момент проверяется информация более чем о двух тысячах клиентов ресурса.

Собранные материалы легли в основу уголовного дела, возбужденного Следственным управлением ГУ МВД России по Москве по признакам преступлений, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 272.1 УК РФ.

Совместными усилиями сотрудников УБК МВД, московских коллег и представителей ФСБ в Подмосковье задержаны предполагаемый организатор схемы, совмещавший функции владельца ресурса, и его технический помощник. В ходе обысков изъяты средства связи, компьютерная техника с доказательными материалами, документация договорного и бухгалтерского характера, а также серверы с базами данных общим объемом свыше 25 терабайт.

На данный момент владельцу и главному администратору системы предъявлены официальные обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Деятельность ресурса полностью остановлена. Параллельно с ФСБ предпринимаются меры по выявлению возможных иностранных соучастников, в том числе представителей спецслужб, и ликвидации рисков дальнейшей утечки охраняемых законом сведений граждан Российской Федерации.