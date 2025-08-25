Тропический шторм "Кадзики" вызвал шестиметровые волны в Тонкинском заливе

Тропический шторм "Кадзики" вызвал волны высотой 4-6 метров в Тонкинском заливе Южно-Китайского моря. В этой связи Китайский центр прогнозирования морской среды выпустил желтый уровень предупреждения для судов в акватории, сообщает ТАСС.

© Газета.Ru

По его данным, на восточном, южном и западном побережьях китайского острова Хайнаня будут наблюдаться умеренно высокие волны высотой 2-3,4 метра. Кроме того, на западном и северном побережьях произойдет штормовой нагон высотой 30-50 см. Штормовой прилив 40-90 см ожидается у берегов Гуанси-Чжуанского автономного района и полуострова Лэйчжоу.

До этого тайфун накрыл южное побережье Хайнаня, где находится популярный среди туристов курортный город Санья. В настоящее время шторм уже отдаляется от провинции в сторону северной части Вьетнама. Туристов, которые находятся на острове, попросили своевременно закрыть все окна и двери в номерах отелей из-за шторма "Кадзики".

Гостям местных гостиниц раздали листовки с таким предупреждением.