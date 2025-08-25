В Москве выбросившего сына и жену из окна мужчину отправили в психбольницу

Московский суд отправил мужчину на принудительное лечение в психиатрическую больницу после того, как он выбросил с 16-го этажа малолетнего сына и супругу.

© Прокуратура г. Москвы

Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Трагедия произошла утром 25 августа 2024-го года. Женщина и ребёнок погибли. Москвича признали виновным в убийстве.

«Согласно заключению... мужчина страдает хроническим психическим расстройством и в момент совершения преступления не мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга вынес приговор жителю, который зарезал 30-летнюю женщину в районе Эльмаш в 2024 году. Он отправится на принудительное лечение в психиатрическую больницу.