В Лондоне полиция задержала более четырехсот человек на карнавале

По завершении двухдневного карнавала афро-карибской культуры в лондонском районе Ноттинг-Хилл полиция задержала более 420 человек. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщила пресс-служба Скотленд-Ярда, во время проведения праздника два человека получили ножевые ранения.

«Произведено 423 задержания за два основных дня карнавала в Ноттинг-Хилле», – говорится в официальном заявлении полиции.

При этом представители правоохранительных органов отметили, что уровень серьезного насилия в этом году значительно ниже по сравнению с предыдущими годами. Обеспечение безопасности на мероприятии осуществляли более 7 тысяч полицейских. Зафиксированы два случая нападения с использованием холодного оружия, однако жизни пострадавших вне опасности.

Карнавал в Ноттинг-Хилле, являющийся крупнейшим уличным фестивалем в Европе, проходит ежегодно с 1964 года и привлекает более миллиона посетителей. Традиционно, в период проведения карнавала в Лондоне наблюдается всплеск преступности, особенно связанных с применением холодного оружия, употреблением наркотиков и их незаконным оборотом.

Ранее на фестивале мальчик подвергся групповому изнасилованию с участием 10 мужчин.