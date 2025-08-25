Около 600 россиян не могут покинуть Хайнань из-за тайфуна

Около 600 российских граждан не смогли вылететь из китайского города Санья на острове Хайнань из-за тайфуна.

Об этом сообщил ТАСС вице-консул генконсульства России в Гуанчжоу Иван Рымарь.

«На данный момент в городе Санья остаётся около 600 человек, которые не вылетели за последние сутки», — цитирует его агентство.

По словам вице-консула, россияне должны были вылететь в Уфу, Москву, Новосибирск и Владивосток, однако их рейсы задержали из-за тайфуна.

Обращений в генконсульство от российских граждан, связанных с задержкой рейсов, не поступало.

Ранее в Гуанчжоу на юге Китая в результате оползня под завалами оказались 14 человек.