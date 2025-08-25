Информация о стрельбе в университете не подтвердилась

На территории библиотеки Университета Южной Каролины (США) не обнаружено никаких признаков стрелка, заявил представитель учебного заведения после того, как по всему кампусу в Колумбии было распространено предупреждение о вооружённом человеке.

«Мы получили неподтверждённое сообщение о предполагаемом стрелке в библиотеке Томаса Купера», — сообщил пресс-секретарь университета Джефф Стенсланд.

«На данный момент у нас нет информации о пострадавших, и подтверждений присутствия вооружённого человека в библиотеке также не поступало».

По данным университета, медики оказали помощь нескольким студентам, получившим незначительные травмы во время эвакуации. Первое оповещение о возможной угрозе было направлено вскоре после 18:30, за ним последовало сообщение с описанием предполагаемого подозреваемого.

24 августа, около 19:10 в очередном уведомлении было отмечено, что доказательств присутствия стрелка не выявлено, однако полицейские продолжали обследовать территорию. Из соображений предосторожности сотрудники правоохранительных органов проверяли библиотеку поэтажно, уточнил Стенсланд.

Причины появления сообщения о стрелке в университете в воскресенье пока неясны.

«Ведётся активное расследование, чтобы установить характер звонка», — добавил он в комментарии CNN.

Инцидент произошёл спустя всего несколько часов после того, как Университет Вилланова в Пенсильвании столкнулся со второй за неделю ложной тревогой о стрелке.

«Полицейское управление Тауншипа Рэднор находится на территории университета Вилланова в здании Остин Холл в связи с сообщением о вооружённом человеке», — говорилось в публикации правоохранителей в соцсети X в воскресенье утром.

«Позже было подтверждено, что вызов оказался ложным».

В четверг, 21 августа, сообщения о стрелках привели к блокировке кампусов сразу двух университетов — Виллановы и Университета Теннесси в Чаттануге. В случае с Теннесси инцидент, как ранее сообщил CNN источник в правоохранительных органах, рассматривается как возможная попытка сваттинга.

Сваттинг представляет собой опасный криминальный розыгрыш, при котором в полицию поступает ложное сообщение, заставляющее экстренные службы выехать к месту предполагаемого массового преступления — будь то стрельба, угроза взрыва или захват заложников.