В Великобритании за год произошло свыше полумиллиона краж из магазинов

С марта 2024 года по март 2025 года в Британии произошло рекордное количество краж из магазинов. Об этом, ссылаясь на поступившие в парламент страны данные, сообщает газета Times. В общей сложности, за 12 месяцев в Англии и Уэльсе зафиксированы 530 643 случая магазинных краж.

Это самый высокий уровень за более чем 20-летний период наблюдений. Оставались нераскрытыми около 800 случаев краж в день, что за год составляет свыше 289 тысяч таких преступлений.

Газета отмечает, что лишь в 18% магазинных краж правоохранительными органами были предъявлены обвинения. 23 августа сообщалось, что в Красноярске женщина за пять месяцев совершила 30 краж на 2,5 млн рублей из ювелирных и продуктовых магазинов. 17 августа стало известно, что россиянин украл из супермаркета 20 упаковок сыра.