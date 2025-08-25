В Забайкалье локомотив поезда Москва — Владивосток сошел с рельсов

В Забайкальском крае локомотив пассажирского поезда, следующего из Москвы во Владивосток, сошел с рельсов вечером 24 августа. Об этом сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

По ее информации, инцидент произошел на станции Артеушка в Могочинском округе. У локомотива пассажирского поезда N10 сошла одна колесная пара. В результате инцидента никто не пострадал. Движение поездов возобновили около 20:30, состав задержался в пути на 3 часа 57 минут.

"Обстоятельства и причины произошедшего уточняются", - сказано в сообщении.

9 августа в Нижегородской области с рельсов сошел паровоз туристического поезда. Сход одной колесной пары у пригородного поезда N6904 произошел на перегоне Арзамас-1 — Соловейко в 18:10. При этом никто не пострадал, для ликвидации последствий случившегося был привлечен восстановительный поезд. 2 августа возле станции Ин в Еврейской автономной области пять вагонов с корабельным топливом сошли с рельсов.

Они двигались в составе грузового поезда до станции Ванино. В результате инцидента произошла утечка топлива. При опрокидывании вагонов никто не пострадал. Ущерб составил более 1 млн руб.