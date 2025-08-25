Пожарный вертолет рухнул в пруд на северо-западе Франции

Пожарный вертолет потерпел крушение во время тушения возгорания жилого дома на северо-западе Франции, упав в близлежащий пруд. Как сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на местную префектуру, все члены экипажа смогли самостоятельно эвакуироваться и не пострадали.

© Газета.Ru

Инцидент произошел в коммуне Роспордан в воскресенье. Вертолет упал в водоем при выполнении маневра по забору воды для тушения пожара.

"Противопожарный вертолет... упал в воскресенье в пруд в коммуне Роспордан", — передает телеканал.

24 августа сообщалось о крушении другого вертолета. При попытке спасти застрявшую на пике Победы в Киргизии россиянку Наталью Наговицину рухнул Ми-8.

В июле в Малайзии во время учений в реку Пулай упал вертолет, на борту которого находились пятеро сотрудников Королевской полиции — трое мужчин и две женщины. Инцидент произошел вблизи курортного города Геланг-Патах.