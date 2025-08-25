CNN: неизвестный устроил стрельбу в Университете Южной Каролины в США

Газета.Ruиещё 1

Неизвестный устроил стрельбу в Университете Южной Каролины в американском городе Колумбия. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на учебное заведение. По его информации, человек ведет огонь на территории кампуса университета. Других подробностей пока нет.

Стрельба произошла на территории университета Южной Каролины
© РИА Новости / Михаил Тургиев

На прошлой неделе в американском Университете Вилланова в штате Пенсильвания произошла стрельба. В августе неизвестный открыл стрельбу в ресторане Бруклина и ранил несколько человек. В инциденте не выжили трое мужчин в возрасте от 27 до 35 лет. Также в этом месяцем американском городе Балтимор (штат Мэриленд) в результате массовой стрельбы пострадали шесть человек, включая пятилетнюю девочку.

По словам комиссара полиции Балтимора Ричарда Уорли, ребенок получил ранение в руку, и травма не представляет серьезной угрозы. В тяжелом состоянии находится 38-летний мужчина. Остальные пострадавшие — 23-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 32, 33 и 52 лет.