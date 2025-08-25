Стрельба произошла на территории университета Южной Каролины

Неизвестный устроил стрельбу в Университете Южной Каролины в американском городе Колумбия. Об этом сообщает телеканал CNN, ссылаясь на учебное заведение. По его информации, человек ведет огонь на территории кампуса университета. Других подробностей пока нет.

© РИА Новости / Михаил Тургиев

На прошлой неделе в американском Университете Вилланова в штате Пенсильвания произошла стрельба. В августе неизвестный открыл стрельбу в ресторане Бруклина и ранил несколько человек. В инциденте не выжили трое мужчин в возрасте от 27 до 35 лет. Также в этом месяцем американском городе Балтимор (штат Мэриленд) в результате массовой стрельбы пострадали шесть человек, включая пятилетнюю девочку.

По словам комиссара полиции Балтимора Ричарда Уорли, ребенок получил ранение в руку, и травма не представляет серьезной угрозы. В тяжелом состоянии находится 38-летний мужчина. Остальные пострадавшие — 23-летняя женщина и трое мужчин в возрасте 32, 33 и 52 лет.