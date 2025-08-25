В Турции самолёт совершил экстренную посадку из-за проблем с двигателем

Самолёт саудовской авиакомпании Flynas совершил экстренную посадку в аэропорту турецкого Трабзона из-за неполадок с двигателем.

По информации CNN Turk, лайнер выполнял рейс из Трабзона в Джидду и сообщил об экстренной ситуации через восемь минут после вылета.

«Самолёт был направлен на взлётно-посадочную полосу №11 в соответствии с инструкциями и без проблем совершил аварийную посадку в 20:18», — говорится в публикации.

Уточняется, что на борту Airbus 320 находились 169 пассажиров и восемь членов экипажа.

В конце июля пассажирский Embraer 190 подал сигнал бедствия и приземлился в Махачкале.

В июне Boeing 737 с неисправностью двигателя сел в Шереметьево.