Россиянин пропал без вести при попытке переплыть Босфор в Турции

В Турции во время межконтинентального заплыва через Босфор на 6,5 км пропал 30-летний россиянин Николай Свечников.

© РИА Новости

Об этом сообщил спортивный журналист Дмитрий Егоров.

По его словам, Свечников стартовал в числе первых, но вскоре пропал из вида коллег и не пришёл к финишу. Вещи из камеры хранения он не забирал.

«По сообщениям российских участников, организаторы не проявляют должной инициативы в поисках, а консульство России в Стамбуле закрыто до вторника», — написал Егоров в Telegram.

Николай — опытный пловец, выполнявший нормативы мастера спорта на открытой воде, добавил журналист.

