«Аэрофлот» выполнил 270 рейсов во время ограничений воздушного пространства

Авиакомпания «Аэрофлот» выполнила 270 рейсов во время ограничений воздушного пространства. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«По состоянию на 22:00 мск 24 августа авиакомпанией выполнено 270 рейсов. В связи с введением ограничений воздушного пространства отменено 24 рейса. Пассажиры были переоформлены на последующие рейсы, им предложены другие даты вылета, а также осуществляется возврат денежных средств», – говорится в сообщении.

Ведется полное и оперативное информирование об изменениях в расписании через SMS и e-mail-рассылки. Информация также доступна на информационных табло аэропортов и сайте авиакомпании.

В аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга спокойная обстановка, очереди в кассах и зонах регистрации отсутствуют. Все службы работают в усиленном режиме. Пассажирам задержанных рейсов предоставляем бутилированную воду. Все воздушные суда сегодня совершили посадки в аэропортах назначения, уходов на запасные аэродромы не было.