Странные подробности появляются в деле о пропаже туристов на вулкане Баранского
Организаторам тура на вулкан Баранского на Курилах, где пропали десять человек, грозит до двух лет лишения свободы по уголовному делу, которое возбудил СК.
Как уточняет телеграм-канал SHOT, следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Журналисты сообщают, что маршрут, по которому отправились путешественники, даже не был зарегистрирован в МЧС, на что директор турклуба "Гора" отвечать отказался.
Но и это не все: как пишет телеграм-канал, супруги-гиды сами впервые пошли по этому маршруту, хотя на сайте компании сказано, что всех туристов сопровождают только опытные гиды. Для спасателей же главная сложность в том, что они не знают, каким именно маршрутом гиды повели туристов, скорее всего, гиды могли свернуть не туда и группа заблудилась - ведь сам маршрут несложный и составляет всего 1 300 метров. При этом, до сих пор неизвестно, где именно находится пропавшие туристы, их поиски пока приостановлены из-за наступления ночи.