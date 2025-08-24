Горный гид сделал неожиданное признание о Наговициной

Горный гид Артем Ценцевицкий рассказал, что ранее сталкивался с экстремалкой Натальей Наговициной, считает ее «неквалифицированным человеком». Об этом пишет «СтарХит».

© соцсети

Напомним, что в общественном пространстве две недели идет обсуждение истории альпинистки Наговициной. Женщина 12 августа сломала ногу на пике Победы в Киргизии, не смогла спуститься и осталась в палатке на высоте 7200 метров.

Спасательная операция не увенчалась успехом — ни вертолет, ни группа профессиональных альпинистов не смогли к ней подняться на фоне сложных погодных условий.

Профессионалы заметили, что с высокой долей вероятности Наталья скончалась. Ее тело смогут спустить с горы не раньше июня 2026 года.

«Спасать там уже некого»: почему альпинистка Наговицына обречена на пике Победы

«Наталья хотела идти со мной на пик Победы в прошлом году как клиент. Но я развернул ее на первом этапе нашего восхождения, сказав, что она не готова. Вернул деньги. Это человек неквалифицированный, любитель», — отметил Ценцевицкий.

По его мнению, за год уровень подготовки у женщины не изменился, при всем желании ей не удалось бы достичь пика формы.

Гид заметил, что операции по спасению альпинистки были изначально обречены на неудачу.

«Это гора, на которой за счет рельефа и погоды очень сложно оказать помощь. Не слышал, чтобы кого-то вручную спустили с этой горы. Тем более живого человека спускать куда сложнее, чем тело. Часто даже при большом желании помощь оказать невозможно», — разъяснил эксперт.

Гид резюмировал, что не представляет, каким способом Наговицину можно было бы спасти с горы.