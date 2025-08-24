Задержан убийца молодой девушки в Алтае: тело жертвы нашли в реке

В Алтайском крае раскрыли жестокое убийство 18-летней девушки. Ее тело нашли в реке через два дня после того, как она пропала.

Следствие выяснило, что трагедия случилась ночью. Девушка познакомилась с 37-летним односельчанином, который предложил подвезти ее до дома. Вместо этого он завез ее в безлюдное место у реки, где изнасиловал, а затем жестоко избил.

Чтобы скрыть преступление, мужчина сбросил тело бедной девушки в воду.

Правоохранители оперативно вышли на след подозреваемого и задержали его. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве, и скорее всего, его ждет строгое наказание. Следствие продолжается, чтобы собрать все доказательства по этому ужасному делу.