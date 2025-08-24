«Спасать там уже некого»: почему альпинистка Наговицына обречена на пике Победы

Российские спасательные службы прекратили поисковую операцию и демонтировали лагерь на пике Победы, где ранее осталась альпинистка Наталья Наговицына. Об этом заявил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Константин Яковенко.

Сезон восхождений на пике Победы официально завершен, а неблагоприятные погодные условия исключают возможность проведения дальнейших спасательных мероприятий. Также отмечается, что организация новой экспедиции станет возможной лишь в следующем году. При этом, по данным некоторых СМИ, Наговицыну могут попытаться эвакуировать 25 августа. Почему альпинистка обречена на пике Победы — в материале URA.RU.

«Была обречена»: спасать уже некого

Сезон восхождений на пик Победы официально завершен, поэтому спасательные подразделения свернут базовый лагерь и смогут вернуться к району, где находится россиянка Наталья Наговицина, только не ранее конца июня 2026 года. Об этом сообщил председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России Александр Яковенко.

«Наталья, как и ее напарники по группе, были не подготовлены к этому восхождению. По сути, группа была обречена. Таким решением они взяли ответственность и за себя, и за своих близких, и за всех, кто переживал и спасал их все это время», — сказал Яковенко.

У альпинистки Наговициной появился шанс на спасение

По его словам, сейчас на этом участке спасать уже некого — речь идет лишь о поиске и извлечении тела. С 1960-х годов в этой зоне остаются тела многих погибших альпинистов. Ранее подобных операций по возвращению останков не предпринималось, несмотря на то что, по справедливости, они должны быть похоронены на родине, отметил Яковенко.

«Погода подвела»: роковое обстоятельство при восхождении

Проведение операции по эвакуации Наговицыной осложнялось неблагоприятными погодными условиями, а также тем обстоятельством, что напарник пострадавшей не обладал возможностью самостоятельно оказать ей необходимую помощь. Об этом сообщил председатель Красноярской краевой федерации альпинизма, заслуженный тренер России Николай Захаров. Он отметил, что перед спасательной группой, отправившейся на помощь Наговицыной, стояла крайне сложная задача по ее эвакуации.

«Единственное, что могло бы сыграть в пользу группы и дать шанс в тяжелейшей ситуации, — это хорошая погода. А она подвела», — подчеркнул эксперт.

В истории Натальи Наговицыной выявлен целый ряд факторов, представляющих смертельную угрозу, сообщил терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. По его словам, речь идет о резких изменениях температуры окружающей среды, наличии травмы, сопровождающейся кровотечением, а также о дефиците кислорода. Все эти обстоятельства создают чрезмерно высокую нагрузку на организм, которую он не способен выдержать продолжительное время.

«С каждым часом вероятность остаться живой у нее снижается просто катастрофически», — подчеркнул специалист.

Эксперт добавил, что если Наговицына обладала соответствующей подготовкой и была тщательно укутана перед тем, как ее оставили на вершине, то теоретически у нее оставались шансы продержаться в течение недели.

«Шла без гида»: Наговицына сама решила остаться без специалиста

Альпинистка осуществляла восхождение на пик Победы без сопровождения гида. Об этом сообщила директор компании-организатора экспедиции Елена Калашникова. По ее словам, восхождение на этот маршрут традиционно совершают исключительно спортивные группы с высоким уровнем подготовки. Решение отправиться без гида было принято самой Наговицыной. Восхождение она осуществляла вместе с напарником Романом Мокринским.

«Попытаются спасти»: спортсменке дали шанс

По данным telegram-канала Baza, Наговицына может быть эвакуирована 25 августа. По словам члена Федерации альпинизма России Анны Пиуновой, спасательная операция запланирована на ближайшие сутки в связи с ожидаемыми благоприятными погодными условиями — этот день станет последним ясным днем в сезоне.

В первую очередь к месту нахождения Наговицыной направят беспилотник для оценки ее состояния. В случае обнаружения признаков жизни будет предпринята попытка эвакуации при помощи еврокоптера, пилотируемого специалистом из Италии. Проведение спасательной операции возьмет на себя частная компания.

«Подтверждаю смерть»: предположение о гибели

МЧС Киргизии считает, что россиянка Наталья Наговицына, вероятно, скончалась. Об этом накануне, 23 августа, сообщил руководитель пресс-службы ведомства Адил Чаргынов.

«Подтверждаю. Предположение о ее гибели высказали все эксперты наши», — заявил он в ответ на соответствующий запрос.

«Констатировать смерть может только врач»: опровержение гибели

Вскоре после сообщений о предположительной гибели Наговицыной появилось опровержение этих заявлений. Вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин подчеркнул, что информации о смерти альпинистки не поступало.

«Этому нет подтверждения. Констатировать смерть может только врач. Как можно констатировать гибель, если ее никто не видел ни с дрона, ни с вертолета. Как можно так говорить?», — добавил он.

Тело пролежит в горах полгода

Если россиянка погибнет, то ее тело останется на высоте не ниже 7140 метров, по меньшей мере, до весеннего сезона 2026 года. Об этом пишет telegram-канал Shot со ссылкой на специалистов, принимавших участие в спасательной операции.

Сейчас сезон восхождений в 2025 году официально завершен и эвакуация тела сможет быть проведена только в следующем году. Даже при использовании специализированной техники осуществить эвакуацию Наговицыной невозможно: вертолеты не способны функционировать на таких высотах из-за разреженного воздуха и повышенных погодных рисков.