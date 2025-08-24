Российские туристы рассказали о кошмаре в отелях Китая из-за «Кадзики»

Во многих отелях китайского курорта Хайнань отключили свет, а в некоторых — воду. Причиной стал бушующий в регионе тайфун «Кадзики», сообщает RT со ссылкой на российских туристов.

Соотечественники, отдыхающие на юге китайского острова, рассказали, что непосредственно столкнулись со штормом. В одной из гостиниц порывом ветра выбило двери.

«Прячемся все в санузлах, боимся подходить близко к окнам. Сами работники отелей перепуганы, но помогают чем могут. Воду раздают бесплатно», — описали ситуацию туристы.

По их словам, номера в отелях заливает водой. Одному из туристов пришлось лезть в номер через кусты из-за того, что вход в здание завалило деревьями.

Метеорологи говорят, что сейчас тайфун движется на запад, к Таиланду, Вьетнаму и Лаосу. Ожидается усиление непогоды в ближайшие дни.