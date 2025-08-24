Задержан четвертый участник нападения на 20-летнего футболиста под Москвой

В Щелково задержали четвертого участника нападения на 20-летнего футболиста. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

По данным ведомства, еще одним нападавшим оказался 32-летний мужчина. Ему уже предъявили обвинение в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Травмы пострадавшего оказались несовместимы с жизнью.

«В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании ему меры пресечения», — добавили в ведомстве.

Об избиении футболиста Арсения Ерошевича стало известно 19 августа. Сообщалось, что причиной стал его конфликт с посетителями ночного клуба. Позднее появилась информация о том, что спасти спортсмена не удалось.