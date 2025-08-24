В ЦДМ прокомментировали инцидент в воскресенье

В пресс-службе ЦДМ прокомментировали инцидент, который произошел 24 августа.

В сообщении говорится о том, что ЦДМ на Лубянке временно приостанавливает работу. Также стало известно, что инцидент произошел у одного из арендаторов магазина:

- После этого силами администрации была проведена полная эвакуация посетителей и персонала, - сообщают в ЦДМ.

В пресс-службе уточняют, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов, а администрация магазина оказывает всю необходимую помощь представителям экстренных служб.

Установлены личности пострадавших при взрыве в «Детском мире»

Напомним, что в результате взрыва на третьем этаже Центрального детского магазина один человек погиб, трое пострадали.