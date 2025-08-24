Появились подробности исчезновения 10 туристов на Сахалине

Супруги-гиды, которые повели группу туристов на вулкан Баранского, не знали этот маршрут и отправились по нему впервые. Они могли свернуть на неверный путь и заблудиться. Об этом рассказала начальник Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС) Курильского округа Сахалинской области Марина Кузьмина, сообщает Shot.

По словам Кузьминой, гиды Валерий и Анастасия не зарегистрировали свой тур в МЧС. Поэтому сейчас спасатели не знают, где искать пропавших.

В ЕДДС подчеркнули, что маршрут к вулкану не сложный, всего 1300 метров. Но из-за тумана и плохого знания территории гиды могли сбиться с дороги и заблудиться.

Появился список туристов, пропавших на Сахалине

Сегодня спасатели, полицейские и военные обследовали территорию радиусом более 7 километров. Поисковикам мешают сложные погодные условия: низкая облачность, морось и густой туман. Сейчас на Сахалине ночь, поиски приостановлены.

Ранее был опубликован список туристов, пропавших при восхождении на вулкан.