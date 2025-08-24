Возбуждено уголовное дело после взрыва в Центральном детском магазине на Лубянке

В воскресенье около полудня в Центральном детском магазине на Лубянке в Москве произошло ЧП - по предварительным данным, взорвался газовый баллон. В результате один человек погиб, двое госпитализированы, еще троим помощь была оказана на месте. Повреждены внутренние интерьеры здания.

Инцидент произошел на третьем этаже в ресторанном холле, недалеко от кафе "Шоколадница". По предварительным данным, в подсобном помещении этого кафе из-за технической неисправности взорвался баллон с гелием. Из-за этого стекла в кафе разбились, с полок магазинов попадали товары, началось сильное задымление угарным газом. Посетителей кафе посекло осколками, а один погиб от сильной кровопотери до приезда скорой помощи. По словам ряда очевидцев, погибшим был мужчина, отец двух несовершеннолетних детей.

Как утверждает пресс-служба Центрального детского магазина, инцидент произошел у одного из арендаторов помещений. Охранники и персонал ЦДМ эвакуировали посетителей и сотрудников магазинов. Эвакуация длилась не более четверти часа. Вовремя сработала пожарная сигнализация, паники удалось избежать. К слову, посетителей в воскресный день в здании было много. Ведь, перед началом учебного сезона в магазине проходит много акций.

Из-за отсутствия пробок на дорогах оперативные службы приехали очень быстро. Например, скорая помощь была на месте через четыре минуты после вызова. Всего около десяти бригад медиков оказывали помощь пострадавшим. Также успокаивали людей и сотрудники магазинов, раздавали воду. Прибывшие спасатели отметили, что благодаря быстрой эвакуации удалось избежать большего числа пострадавших. Кстати, всего к месту ЧП прибыло восемь пожарных автомобилей. Прибывшие спасатели оцепили здание. Для удобства работы оперативных служб города временно закрывали для проезда городского и частного транспорта Театральный проезд.

Мэр Москвы Сергей Собянин на своих страницах в социальных сетях выразил соболезнования близким погибшего. И отметил, что причиной ЧП могла стать техническая неисправность оборудования. Он также добавил, что медики оперативно оказали помощь пострадавшим. Как уточняет департамент здравоохранения Москвы, двоих госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. У них отравление угарным газом и резаные раны от осколков. Еще трое, получивших незначительные повреждения, от госпитализации отказались.

ГСУ СК России по Москве возбудил уголовное дело по факту инцидента. По одной из версий, вызвать хлопок и пожар мог неисправный пятилитровый баллон с гелием. Использовали его в кафе во время праздничных мероприятий. С его помощью обычно надували воздушные шары. Как предполагают специалисты, клапан дал течь, а хлопок вызвало включение электричества.

На момент подготовки материала на месте продолжали работать следователи и криминалисты столичного СК. Работа находится на контроле прокуратуры Центрального округа города. На время проведения оперативных мероприятий работа ЦДМ приостановлена. Когда вновь заработает магазин, пока не известно. Однако, как сообщает пресс-служба ЦДМ, администрация окажет всю необходимую помощь семьям пострадавших. При этом специалисты не исключают, что прежде, чем заработает третий этаж, на нем пройдет ремонт: восстановят обшивку стен, колонн, навесной потолок, поставят новые витринные стекла.