Два катера столкнулись в акватории Выборгского залива

В Ленинградской области при столкновении двух маломерных судов в акватории Выборгского залива пострадали 7 человек, сообщает пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СКР.

Трое пострадавших, как уточняется, госпитализированы.

В Выборгском районе у базы отдыха "Лавола, по версии следствия, столкнулись два маломерных судна, на одном из которых находились пассажиры.

Возбуждено уголовное дело. Северо-Западной транспортной прокуратурой организована проверка.

Оба судна сейчас находятся на причале в Выборге.