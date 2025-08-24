Два катера столкнулись в акватории Выборгского залива
В Ленинградской области при столкновении двух маломерных судов в акватории Выборгского залива пострадали 7 человек, сообщает пресс-служба Западного межрегионального СУ на транспорте СКР.
Трое пострадавших, как уточняется, госпитализированы.
В Выборгском районе у базы отдыха "Лавола, по версии следствия, столкнулись два маломерных судна, на одном из которых находились пассажиры.
Возбуждено уголовное дело. Северо-Западной транспортной прокуратурой организована проверка.
Оба судна сейчас находятся на причале в Выборге.