Стала известна предварительная причина пожара в Центральном детском мире в Москве

Предварительной причиной пожара в Центральном детском мире (ЦДМ) в Москве стала разгерметизация газового баллона. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Первые сообщения о том, что из ЦДМ на Лубянке валит дым, появились 24 августа, в 12:30 по московскому времени.

«На втором этаже ЦДМ произошел хлопок. Идет дым. Есть пострадавшие», — рассказал собеседник агентства.

Администрация ЦДМ начала эвакуировать всех посетителей еще до прибытия сотрудников МЧС. Сейчас на месте работают пожарно-спасательные подразделения.

По информации агентства «Москва», в результате чрезвычайного происшествия погиб один человек и трое пострадали. Об их состоянии в настоящее время неизвестно. Они получают необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, из-за пожара ограничено движение на Лубянской площади.