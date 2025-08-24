Установлены личности пострадавших при взрыве в «Детском мире»

Установлены личности троих пострадавших при взрыве в магазине «Детский мир» на Театральной площади. Двое из них госпитализированы предположительно с травматической ампутацией рук.

Как стало известно «МК», травмы получили 53-летняя Ирина З., 55-летний Алексей Т. и 40-летняя Хуршида Б. Всем им оказана медпомощь.У последней из пострадавших травм нет — с ней случилась паническая атака.

Предположительно взрыв произошел из-за разгерметизации газового баллона на 3-м этаже магазина.