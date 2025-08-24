Стало известно о первом погибшем в результате взрыва в Центральном детском магазине

По предварительным данным, в результате взрыва в Центральном детском магазине на Лубянке погиб мужчина.

По словам очевидцев, пострадавшего охватило огнем, пламя сбили находившиеся поблизости люди, сообщило агентство городских новостей «Москва», опубликовав видео с места событий.

В воскресенье, 24 августа, на третьем этаже Центрального детского магазина взорвался баллон. СМИ сообщили, что в результате пострадали два человека. Посетителей эвакуировали, на месте работают экстренные службы и шесть карет скорой помощи.

